Atletiekunie onderzoekt of Van Commenée aandrong op gebruik Thyrax

De Atletiekunie onderzoekt momenteel in hoeverre voormalig hoofdcoach Charles van Commenée zijn atleten heeft aangezet tot gebruik van het schildkliermedicijn Thyrax. Dat meldt algemeen directeur Pieke de Zwart. “De aanzet tot het gebruik van stimulerende middelen wijzen wij in ieder geval resoluut af”, aldus De Zwart, die aangeeft in de loop van volgende week de onderzoeksresultaten te delen.

Van Commenée had de Dopingautoriteit, de Atletiekunie en sportkoepel NOC*NSF gevraagd een onderzoek te starten, zei hij onlangs in de Volkskrant. Met dat onderzoek wil de voormalig hoofdcoach van de Nederlandse atleten zijn onschuld bewijzen. “Het allerergste dat een coach kan overkomen, is dat hij onterecht beschuldigd wordt van dopingpraktijken”, liet hij de krant weten.

De beschuldiging werd vorige week gedaan in NRC en Trouw. Meerdere atleten lieten de kranten weten dat onder leiding van Van Commenée en technisch directeur Ad Roskam omgangsvormen binnen de atletieksport verhardden, de sociale veiligheid afnam en ethische grenzen werden overschreden. Daarnaast zou Van Commenée bij enkele atleten hebben aangedrongen op het gebruik van Thyrax.

Thyrax wordt door artsen voorgeschreven aan mensen met een traag werkende schildklier, die daardoor onvoldoende schildklierhormonen aanmaakt. Dat leidt onder meer tot gewichtstoename en lusteloosheid. Thyrax heft dat effect op. Verondersteld wordt dat Thyrax gezonde sporters helpt om sneller af te vallen. De Nederlandse Dopingautoriteit probeert het medicijn al jaren op de internationale dopinglijst te krijgen, maar het is nog niet verboden.

Andere atleten lieten donderdag een tegengeluid horen. Zij ondertekenden een verklaring waarin zij stelden zich niet te herkennen in het beeld dat NRC en Trouw schetsten. “We hebben ons de afgelopen jaren juist gesteund gevoeld door de coaches en het begeleidingsteam. Ze inspireerden ons met hun eigen ervaringen en positieve motivatie”, staat in de verklaring, die werd ondertekend door onder anderen Femke Bol, Churandy Martina, Sifan Hassan en Abdi Nageeye.

Volgens De Zwart is geen sprake van het ontstaan van twee kampen of een conflict binnen de atletiekploeg. In een eerdere reactie gaf de bond al aan dat een aantal signalen de aanleiding was om eind vorig jaar de topsportcultuur te verbeteren. Daar wordt volgens De Zwart nu volop aan gewerkt. “Maar ik ben mij ervan bewust dat bepaalde emoties voortleven bij mensen. Daar hebben we mee te dealen.”