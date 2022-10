Badmintonner Caljouw vroeg uitgeschakeld op Dutch Open

Badmintonner Mark Caljouw is in de achtste finales van het enkelspel van de Yonex Dutch Open uitgeschakeld. De 27-jarige als eerste geplaatste Nederlander verloor in het Topsportcentrum Almere in twee games van de Deen Magnus Johannesen: 21-15 21-12.

Aram Mahmoud plaatste zich wel voor de kwartfinales. Hij won in drie games van de als zevende geplaatste Braziliaan Ygor Coelho: 21-18 18-21 22-20.

Joran Kweekel strandde net als Caljouw in de achtste finales. Hij verloor in drie games van de Belg Julien Carragi: 21-13 18-21 17-21.