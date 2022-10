EK wielrennen gaat volgend jaar door heel Drenthe

De provincie Drenthe heeft de start- en finishlocaties voor de EK wielrennen op de weg van 2023 bekendgemaakt. De tijdritten zijn in Emmen, terwijl de diverse wegwedstrijden door de hele provincie worden verreden.

In het voorlopige programma zijn Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Meppel en Assen als startplaatsen opgenomen. De finishlocatie voor de wegwedstrijden is de bekende VAM-berg, waarop de afgelopen jaren al meerdere wielerwedstrijden werden gehouden.

“Nu de start- en finishgemeenten bekend zijn, kan begonnen worden met het organiseren van het wielerfeest”, zegt sportgedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe. “Hopelijk maken de inwoners van Drenthe er ook een prachtig volksfeest van.”

Ook de Europese wielerbond UEC kijkt uit naar het evenement in Drenthe, zegt voorzitter Enrico Della Casa. “Het idee van meerdere start- en finishgemeenten spreekt ons enorm aan. Het is duidelijk dat de hele provincie Drenthe betrokken is bij dit evenement. Daar zijn wij blij mee.”

In januari komen afgevaardigden van de UEC naar Drenthe om de routes te keuren. De exacte routes worden op een later moment officieel bekendgemaakt.

De Europese kampioenschappen zijn volgend jaar van 19 tot en met 24 september.