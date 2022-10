Hoogland veruit snelste in kwalificatie km tijdrit op WK baan

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines zijn favorietenrol voor de titel op de kilometer tijdrit vooralsnog waargemaakt. In de kwalificaties was de titelverdediger goed voor een tijd van 58,294 seconden.

Hoogland wekte niet de indruk veel last te hebben van zijn val donderdag kort nadat hij als tweede de finish was gepasseerd op het onderdeel keirin. De Italiaan Matteo Bianchi liet de tweede tijd noteren, maar was ruim een seconde minder snel dan de Nederlander die op een gemiddelde snelheid uitkwam van 61,7 kilometer per uur.

De kilometer tijdrit is een niet-olympisch onderdeel waarbij een renner zo snel mogelijk vier rondes op de piste aflegt. De finale is vrijdagavond om 20.00 uur.