Motorcoureur Van den Goorbergh breekt pols en mist GP Australië

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft zijn linkerpols gebroken tijdens de eerste vrije training in de Moto2 voor de Grote Prijs van Australië. De 16-jarige Brabander moet daardoor zondag de race op het circuit van Phillip Island overslaan. Van den Goorbergh, bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2, ging al vroeg in de training onderuit.

Uit onderzoek in het medisch centrum op het circuit bleek dat de jonge coureur uit Breda zijn linkerpols had gebroken. De zoon van oud-topcoureur Jurgen van den Goorbergh mag daarom niet racen in Australië.

Na drie crashes in het begin van de sessie besloot de organisatie de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de training werd stilgelegd. De wind en soms wat regen zorgden voor verraderlijke omstandigheden op Phillip Island. Ook na de hervatting van de training schoven enkele coureurs onderuit.

De motorcoureurs zijn voor het eerst sinds 2019 weer in Australië. De afgelopen twee jaar ging de GP op Phillip Island niet door vanwege de coronapandemie.

Bo Bendsneyder, de tweede Nederlander in de Moto2, zette de zesde tijd neer in de vrije training. De Rotterdammer moest ruim drie tienden van een seconde toegeven op de Spanjaard Augusto Fernández, die met 1.34,704 de beste tijd noteerde. Fernández gaat aan kop in het WK-klassement met 238,5 punten. De Japanner Ai Ogura zit met 237 punten vlak achter hem. Bendsneyder pakte vooralsnog 74 punten, Van den Goorbergh wacht nog altijd op zijn eerste WK-punt.

Na de GP van Australië volgen nog twee races, in Maleisië en in Spanje.