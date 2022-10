Opnieuw wereldtitel kilometer tijdrit baanrenner Hoogland

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines voor de derde keer de titel veroverd op het onderdeel kilometer tijdrit. Net als in de kwalificatie was de 29-jarige Nederlander een klasse apart. Hoogland finishte na vier rondes in een tijd van 58,106.

Op bijna anderhalve seconde werd de Fransman Melvin Landerneau tweede: 59,568. Het brons was voor de Spanjaard Alejandro Martínez Chorro: 59,871.

Hoogland veroverde de wereldtitel op de tijdrit eerder in 2018 en vorig jaar in Roubaix. In totaal bezit hij nu zeven wereldtitels, de andere vier werden behaald op de teamsprint. Op dit WK bleef het tot vrijdag bij zilver op de teamsprint en op het onderdeel keirin. Zaterdag start Hoogland in het sprinttoernooi waarin hij de afgelopen drie jaar tweede werd, telkens achter Harrie Lavreysen.

Hoogland wekte noch in de kwalificaties noch in de finale de indruk veel last te hebben van zijn val donderdag kort nadat hij als tweede de finish was gepasseerd op de keirin. In de kwalificaties kwam hij al tot een gemiddelde snelheid van 61,7 kilometer per uur, ’s avonds ging het nog net een fractie harder: 61,9 km per uur.

De kilometer tijdrit is een niet-olympisch onderdeel waarbij een renner zo snel mogelijk vier rondes op de piste aflegt.