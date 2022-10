Laurine van Riessen is er bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines niet in geslaagd de finale te bereiken op de sprint. Van Riessen, voor het eerst doorgedrongen tot de laatste vier, verloor in de halve finales in twee heats van de Duitse Lea Sophie Friedrich.

Haar tegenstander in de strijd om het brons is nog niet bekend. De Duitse titelverdediger Emma Hinze en de Fran├žaise Mathilde Gros moeten nog een derde beslissende heat rijden.