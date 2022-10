Sprintster Van Riessen op medaillejacht bij WK baanwielrennen

Laurine van Riessen gaat bij de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines een gooi doen naar een medaille op de sprint. De oud-schaatsster bereikte donderdag voor het eerst de laatste vier en is in de halve finales gekoppeld aan de Duitse Lea Sophie Friedrich.

Wereldkampioene Emma Hinze, eveneens uit Duitsland, neemt het in de andere halve finale op tegen de Française Mathilde Gros. De eerste heats van beide halve finales zijn rond 19.25 uur.

Op het programma staan verder de kilometer tijdrit, met Jeffrey Hoogland als titelverdediger, de puntenkoers en de individuele achtervolging voor de mannen en het omnium voor de vrouwen.

Nederland behaalde inmiddels vijf medailles: één gouden, drie zilveren en een bronzen.