Tennisster Swiatek overtreft Wozniacki met 61e zege van het jaar

Tennisster Iga Swiatek heeft in San Diego haar 61e overwinning van het seizoen gevierd. De Poolse nummer 1 van de wereld bereikte de kwartfinales op het Amerikaanse hardcourt door de Chinese Zheng Qinwen in drie sets te verslaan: 6-4 4-6 6-1. Met zege nummer 61 van het jaar overtrof Swiatek de prestatie van de Deense Caroline Wozniacki in 2017, die toen 60 partijen won.

“Ik had zo’n seizoen vooraf niet verwacht, ik ben behoorlijk verrast”, zei de 21-jarige Poolse, die dit jaar al zeven toernooien won, waaronder Roland Garros en de US Open. “Ik dacht dat ik mijn top zou bereiken als ik 24 of 25 jaar ben en voldoende ervaring zou hebben. Maar ik speel dit jaar al heel goed.”

Swiatek bereikte afgelopen week de finale in Ostrava, maar daarin verloor ze van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Dat betekende pas haar achtste nederlaag van dit jaar. In San Diego neemt de Poolse het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Coco Gauff, die won van Bianca Andreescu uit Canada (6-4 4-6 6-3). Swiatek versloeg de 18-jarige Gauff dit jaar in de finale van Roland Garros. Ook hun twee voorgaande duels werden in twee sets gewonnen door de Poolse.

De Amerikaanse Serena Williams won in 2013 maar liefst 78 partijen en veroverde dat jaar elf WTA-titels.