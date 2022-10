Van der Duin leidt na twee onderdelen op omnium bij WK baan

Baanwielrenster Maike van der Duin heeft bij de WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines na twee onderdelen de leiding op het omnium. De 21-jarige Assense eindigde op de scratch als vijfde en won de temporace. Vrijdagavond volgen nog twee onderdelen: de afvalkoers en de puntenkoers.

Van der Duin pakte eerder in de week al zilver op de scratch, een onderdeel waar de rensters veertig ronden afleggen. Ze verzamelde op de meerkamp tot nu toe 72 punten, 2 meer dan de Amerikaanse Jennifer Valente die regerend olympisch kampioen is.

In de temporace rijden de rensters dertig ronden waarin na een aanloop 26 keer gesprint wordt om een punt. Rensters die een ronde voorsprong nemen – Van der Duin was een van hen – krijgen 20 punten extra. Ze won het onderdeel met 1 punt voorsprong op de Noorse Anita Yvonne Stenberg, voorlopig de nummer 3 in het klassement.