Van der Duin verrast bij WK baan met zilver op omnium

Baanwielrenster Maike van der Duin heeft bij de WK baanwielrennen in Frankrijk verrassend het zilver veroverd op het omnium. De jonge Assense moest op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voor zich dulden. Dat is de regerend olympisch kampioen.

Het omnium is een meerkamp over vier onderdelen. Op de afsluitende puntenkoers moesten tachtig rondes worden gereden waarin om de tien rondes punten te verdienen waren. Van der Duin was als tweede in de stand gestart en behield die positie. De derde plaats was voor de Portugese Maria Martins.

Voor Van der Duin was het al de tweede medaille op deze WK na het zilver op de openingsdag op het onderdeel scratch. Het zilver op het omnium schatte ze hoger in. “Dit is super bijzonder, op het belangrijkste onderdeel voor de toekomst met het oog op de Spelen”, vertelde de pas 21-jarige renster, vorig jaar nog negende op het omnium op de WK in Roubaix.

Samen met bondscoach Nick Stöpler had ze een plan bedacht, waarin geen plaats was voor een aanval op Valente. “Ze was supersterk. Ik stond tweede met een mooie marge. We dachten: we laten haar koersen en proberen die plek te verdedigen. Het is super dat dat lukt. Wie vooraf had gezegd dat ik hier op het podium zou staan, had ik voor gek verklaard.”

Van der Duin roemde de sfeer in de ploeg. “We hebben het goed op een rijtje met de duurrenners en met de sprinters erbij vormen we een hechte groep.” Zaterdag komt ze ook nog uit op de koppelkoers, samen met Marit Raaijmakers. Op de weg stapt ze volgend jaar over van een kleine Britse ploeg naar Canyon-SRAM, een team uit de WorldTour. “De keuze is mede gebaseerd op de mogelijkheden die ik daar krijg me ook op de baan te richten. Dat is goed besproken.”