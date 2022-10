Van Riessen grijpt op WK baanwielrennen naast brons op sprint

Laurine van Riessen is er bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de sprint. In de strijd om het brons legde ze het af tegen de Duitse Emma Hinze, de titelverdediger.

Van Riessen (35) was voor het eerst doorgedrongen tot de laatste vier in het sprinttoernooi op een WK. Ze verloor in de halve finales in twee heats van de Duitse Lea Sophie Friedrich. Hinze, de afgelopen twee jaar wereldkampioen, was verrassend verslagen door de Française Mathilde Gros.

Gros pakte niet veel later de wereldtitel. Van Riessen zag het met een dubbel gevoel. “Ik heb heel goed gereden, maar het viel net niet mijn kant op”, vertelde ze. “Bij de laatste vier zat het zo dicht bij elkaar.”

Ze had zeker genoten in het sfeervolle Vélodrome National, waar de Franse fans de wereldtitel van hun landgenote enthousiast begroetten. “Dit is wel waarvoor je het doet. Ik vind het gewoon nog hartstikke leuk.”

Tegelijkertijd is er de twijfel. Van Riessen raakte vorig jaar zwaar geblesseerd tijdens de Spelen van Tokio waar ze bij een val onder meer gebroken ribben en een klaplong opliep. “Ik ben daarna meteen gaan revalideren en heb eigenlijk na de olympische cyclus nooit rust genomen. Best heftig, ik ben toe aan vakantie.” Met vriend en voormalig baanrenner Matthijs Büchli vertrekt ze dinsdag naar de Filipijnen. Voor rust en misschien om na te denken over haar toekomst. “Als de volgende Spelen zijn ben ik 37? Wil ik dat nog? Maak ik dan nog kans?”