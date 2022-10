Zwemmer Kamminga mist net als Toussaint start wereldbeker

Zwemmer Arno Kamminga ontbreekt volgende week bij de start van de wereldbeker kortebaan in Berlijn. De 26-jarige Katwijker, vorig jaar winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen, heeft gas terug genomen om zowel fysiek als geestelijk te herstellen van een zwaar seizoen. De schoolslagspecialist voelde zich afgelopen zomer niet lekker tijdens de WK in Boedapest en bleek later besmet te zijn met het coronavirus.

Kamminga deed in augustus nog wel mee aan de EK in Rome, maar na een teleurstellend optreden op de 100 meter schooslag (zevende) trok hij zich terug. De Katwijker won in Rome nog wel goud met de estafetteploeg op de 4×100 wissel.

“We streven ernaar om Arno rustig en met de juiste stappen weer wedstrijdfit te krijgen”, zegt bondscoach Mark Faber. “Dit zal nog wat tijd kosten. Zodra Arno zich kan meten met de besten, gaat hij weer aan wedstrijden meedoen.” Kamminga hoopt half december naar Melbourne te kunnen voor de WK kortebaan.

Kira Toussaint ontbreekt volgende week ook in Berlijn. De rugslagspecialiste liep vorige week tijdens een training bij het aantikken een breukje in haar linkermiddelvinger op. Faber hoopt dat Toussaint bij de wereldbekers in Toronto (28-30 oktober) en Indianapolis (3-5 november) wel kan meedoen.

De bondscoach neemt twintig zwemmers mee naar Duitsland, onder wie Marrit Steenbergen. Zij pakte bij de EK in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Zo werd Steenbergen Europees kampioene op de 100 en 200 meter vrije slag.

De komende weken kunnen de zwemmers zich plaatsen voor de WK, die van 13 tot en met 18 december wordt gehouden in Australië.