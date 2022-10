Hoogland niet meer van start op WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland gaat zaterdag niet meer van start op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Hoogland kwam donderdag na afloop van het onderdeel keirin, waarop hij zilver pakte, ten val. Een dag later werd hij nog wel wereldkampioen op de tijdrit van een kilometer, maar hij klaagde toen al over zijn fitheid.

Daarop is zaterdag besloten dat Hoogland niet start in het sprinttoernooi. “De val en de intensiteit erna op de kilometer maken dat het niet verstandig is om nog twee dagen te rijden”, aldus hoofdcoach Jan van Veen van wielerbond KNWU.

Hooglands plaats wordt ingenomen door Tijmen van Loon. De andere twee Nederlanders die op de sprint uitkomen zijn titelverdediger Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee.

De 29-jarige Hoogland werd de afgelopen drie jaar op de WK tweede op de sprint, telkens achter Lavreysen.