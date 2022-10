Judoka Polling volgende week weer in actie na bevalling

Judoka Kim Polling maakt volgend weekend haar rentree in wedstrijdverband. Ze gaat meedoen aan de Grand Slam van Abu Dhabi, zo heeft ze via sociale media bekendgemaakt. De 31-jarige Polling beviel in mei van een dochter.

“Hoppa, deze mama heeft het gewoon voor elkaar gekregen! Zowel tijdens mijn zwangerschap als postpartum heb ik enorm hard gewerkt met als resultaat dat ik vandaag over één week, nog net geen vijf maanden nadat Aurora geboren is, de wedstrijdmat weer opstap!” schrijft Polling.

“Het doel is om begin 2023 weer helemaal terug op niveau te zijn en om dat te bereiken is het heel fijn dat ik nu al kan beginnen met het opdoen van wedstrijdritme. Dus Grand Slam Abu Dhabi, here I come.”

Polling liet eind vorig jaar al weten dat het feit dat ze zwanger was niet meteen het einde van haar loopbaan zou betekenen. Ze ontbrak vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio, maar hoopt er in 2024 in Parijs wel bij te zijn.

Polling werd vier keer Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram en pakte in 2011 brons op de WK.