Oranje-rensters zesde bij WK baan op koppelkoers

Marit Raaijmakers en Maike van der Duin zijn bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als zesde geëindigd op de koppelkoers.

Het goud was voor het Belgische koppel Shari Bossuyt en Lotte Kopecky. Zij pakten in een wedstrijd over twintig rondes 31 punten, 1 meer dan de Françaises, die zilver haalden. Het brons ging naar Denemarken, dat uitkwam op 23 punten. Raaijmakers en Van der Duin kwamen tot 15 punten.

Van der Duin nam afscheid van de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines met twee zilveren medailles, veroverd op het onderdeel scratch en het omnium. De 21-jarige Assense heeft op dat laatste olympische onderdeel ambities voor de Spelen van Parijs 2024, waar ook de koppelkoers wordt verreden. “Moe maar voldaan”, omschreef ze haar gevoel na haar laatste optreden. “Ik voelde me nog best fris in de koers, maar we maakten in het begin wat tactische en technische foutjes. We groeiden wel in de koers.”

Het was pas de tweede keer dat ze samen een koppelkoers reden. “De eerste keer in zo’n veld. Er zit nog zo veel ruimte in”, zei Van der Duin.