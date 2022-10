Servische volleybalsters voor tweede keer op rij wereldkampioen

De volleybalsters van Servië hebben voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd. Servië won in Omnisport in Apeldoorn in de finale van het WK van Brazilië met 3-0 in sets (26-24 25-22 25-17).

Servië won het WK in 2018 door Italië te verslaan in de finale. Op het EK van 2021 moesten de Servische speelsters de titel aan de Italianen laten. De wereldkampioen moest vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio genoegen nemen met brons.

De Servische volleybalsters hadden zich geplaatst voor de finale zonder een nederlaag toe te staan in het deel van het WK dat in Polen werd afgewerkt. In de halve finale werd er afgerekend met olympisch kampioen Verenigde Staten. Brazilië bereikte de finale door in Apeldoorn Europees kampioen Italië te verslaan.

Brazilië nam in de eerste en tweede set een kleine voorsprong, maar bondscoach José Roberto Guimaraes zag in beide sets Servië weer terugkomen onder leiding van sterspeelster Tijana Boskovic. In de eerste set werkte de wereldkampioen twee setpoints weg, om daarna met 26-24 de set te pakken. In de tweede set maakte Servië 7 punten op rij en kwam het op 20-16. Op het eerste setpoint op 24-22 sloegen de Serviërs meteen toe met een goed block.

Servië liep in de derde set al snel uit naar een marge van zeven punten. Die voorsprong gaven de speelsters van bondscoach Daniele Santarelli niet meer weg, mede door ijzersterke blocks. Vooral Boskovic was niet af te stoppen door de Braziliaanse verdedigsters. Op 24-17 maakte de aanvoerster zelf het beslissende punt.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen, deze meiden, dit team en deze energie”, reageerde Boskovic na de zege. “Zonder een wedstrijd te verliezen. Ik ben zo trots en bedank iedereen die ons heeft gesteund.”

Eerder op de avond veroverde Italië het brons door de Verenigde Staten met 3-0 in sets te verslaan. De Nederlandse volleybalsters slaagden er niet in zich te plaatsen voor de kwartfinales.