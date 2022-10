Titelverdediger Lavreysen naar kwartfinales sprint op WK baan

Harrie Lavreysen heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk de kwartfinales bereikt op het sprinttoernooi. Op de piste van het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines was de titelverdediger in de achtste finales te snel voor de Colombiaan Kevin Quintero Chavarro.

Lavreysen had in de kwalificaties de beste tijd (9,224) neergezet en mocht daarom, net als de nummers 2,3 en 4, de tussenronde overslaan. Daarin strandden Sam Ligtlee en Tijmen van Loon, de vervanger van de niet fitte Jeffrey Hoogland.

Ligtlee verloor van de Colombiaan Cristian Ortega Fontalvo, WK-debutant Van Loon redde het niet tegen de Duitser Stefan Bötticher.

Jeffrey Hoogland ging niet meer van start. In de drie dagen waarop hij uitkwam op de WK veroverde hij goud op de kilometer tijdrit en zilver op de onderdelen teamsprint en keirin. Hoogland was niet fit genoeg om op de sprint te starten, het onderdeel waarop hij de afgelopen drie WK’s tweede werd achter Lavreysen.

De kwartfinales, over maximaal drie heats, worden vanaf 17.50 uur verreden.