Turner Grunberg wint WK-kwalificatie in Rotterdam

Turner Jermain Grunberg heeft met 79.883 punten de laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. In Rotterdam bleef hij Martijn de Veer (78.350) voor. Nederlands kampioen Jordi Hagenaar, die twee weken geleden nog de beste was, kwam met 76.733 punten niet verder dan de derde plek.

Yazz Ramsahai, die net als de eerste drie in de zomer in actie kwam bij de EK turnen, sloeg brug over en kwam na vijf toestellen tot 63.283 punten, goed voor de vierde plek. Rick Jacobs turnde vier toestellen en kwam tot 53.050 punten.

Loran de Munck, die bij de EK turnen in augustus zilver won op het onderdeel voltige, zette de hoogste dagscore neer op voltige: 14.900. Ook turnde hij aan ringen (12.800) en brug (13.500).

Casimir Schmidt, die op de weg terug is van een enkelblessure, kwam vanwege ziekte niet in actie. “Hij kampt met buikgriep en kon daardoor niet meedoen vandaag”, liet waarnemend bondscoach Dirk van Meldert weten. “Vorige week heeft hij in een wedstrijd tegen BelgiĆ« voor het eerst weer een meerkamp geturnd. Hij staat er goed voor en het lijkt me dat het WK niet in gevaar komt.”

Van Meldert maakt uiterlijk maandag de WK-selectie van de mannen, met vijf turners en een reserve, bekend. De WK turnen vinden van 29 oktober tot en met 6 november plaats in het Britse Liverpool. Doelstelling van de Nederlandse turners is het behalen van een plek bij de top 18 in de landenwedstrijd.