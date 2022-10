Van de Wouw mist net medaille op 500 meter tijdrit WK baan

Hetty van de Wouw is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als vierde geëindigd op de 500 meter tijdrit. Van de Wouw legde de twee rondes op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines af in 33,243 seconden. Daarmee bleef ze net buiten de medailles.

Het goud was voor de Française Taky Marie-Divine Kouamé, die een tijd van 32,835 realiseerde. De Duitse Emma Hinze pakte in 33,051 het zilver, het brons ging naar de Chinese Guo Yufang: 33,214.

Kyra Lamberink eindigde in de finale als achtste in 33,703.