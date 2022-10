Ayana verbetert parcoursrecord Amsterdam bij marathondebuut

De Ethiopische atleet Almaz Ayana heeft bij haar debuut op de marathon het parcoursrecord in Amsterdam verbeterd. De 30-jarige Ayana kwam in het Olympisch Stadion over de finish in 2.17.21 (officieus). Daarmee was ze ruim een halve minuut sneller dan de Keniaanse Angela Tanui, die vorig jaar het parcoursrecord aanscherpte tot 2.17.57.

Ayana schudde in het Vondelpark haar landgenote Genzebe Dibaba van zich af, die eveneens in Amsterdam debuteerde op de klassieker over 42,195 kilometer. Dibaba kwam als tweede over de streep in 2.18.06.

Ayana en Dibaba veroverden beiden heel wat wereldtitels op de baan. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 pakte Ayana goud op de 10.000 meter en brons op de 5000 meter. De 31-jarige Dibaba is de wereldrecordhoudster op de 1500 meter, de afstand waarop ze in 2016 olympisch zilver pakte.