Baanrenner Lavreysen nadert vierde wereldtitel sprint op rij

Harrie Lavreysen heeft zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk geplaatst voor de finale. De titelverdediger was in zijn halve finale in twee heats te sterk voor de Pool Mateusz Rudyk.

Lavreysen kan op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint worden. Daarvoor moet hij in de finale de Australiƫr Matthew Richardson verslaan. Die was in de andere halve finale te sterk voor zijn landgenoot Matthew Glaetzer.

De 25-jarige Brabander won dit toernooi al goud op het onderdeel keirin. Op de teamsprint werd Lavreysen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg geklopt door de Australiƫrs. Hoogland, die vrijdag de wereldtitel op de kilometer tijdrit veroverde, besloot wegens fysieke klachten het sprinttoernooi te laten schieten. Hij werd de afgelopen drie jaar telkens tweede.

Nederland veroverde op dit WK tot nu toe drie keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons.