Baanwielrenner Lavreysen pakt vierde wereldtitel sprint op rij

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is voor de vierde keer op rij wereldkampioen sprint geworden. Op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines, de plek waar in 2024 om de olympische titel wordt gestreden, was de 25-jarige Brabander in de finale in twee heats te sterk voor de Australiër Matthew Richardson.

Lavreysen versloeg de afgelopen drie jaar in de finale telkens Jeffrey Hoogland, maar zijn trainingsmaatje trok zich zaterdag terug wegens fysieke klachten.

Het brons ging naar de Australiër Matthew Glaetzer, die in de troostfinale de Pool Mateusz Rudyk versloeg. Glaetzer was in 2018 de laatste wereldkampioen voordat Lavreysen aan zijn serie begon.

Lavreysen heeft nog één titel minder dan Piet Moeskops, de Nederlandse recordhouder met vijf wereldtitels op de sprint. “Mooi toch, al ben je daar tijdens de wedstrijd niet mee bezig. Ik weet wel dat ik nu Chris Hoy evenaar met in totaal elf wereldtitels.” De Brit Hoy, in Saint-Quentin-en-Yvelines als BBC-analyticus aanwezig, pakte vier van die titels wel op de minder aansprekende kilometer tijdrit. Lavreysen was naast zijn successen op de sprint vier keer in ploegverband de beste op de teamsprint en eerder dit WK veroverde hij ook zijn derde wereldtitel op het onderdeel keirin.

“Het wordt wel een steeds mooiere erelijst. Ik blijf er verder normaal onder, maar er zijn inmiddels wel landen die met me op de foto willen. Wel de mindere, de concurrenten komen dat niet vragen.”