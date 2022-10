Badmintonduo Piek/Tabeling wint gemengd dubbel op Dutch Open

Badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben voor de tweede keer de titel in het gemengd dubbel op het Dutch Open veroverd. In het Topsportcentrum Almere won het als eerste geplaatste Nederlandse koppel in twee games van het Engelse duo Callum Hemming/Jessica Pugh (21-17 21-12).

Piek en Tabeling wonnen in 2019 ook al de titel op het toernooi in Almere.

Ook badmintonsters Cheryl Seinen en Debora Jille veroverden in het vrouwendubbel de titel. Het duo stond in de finale in de eerste game met 10-5 achter tegen het als eerste geplaatste Engelse koppel Chloe Birch/Lauren Smith, toen Smith door haar enkel ging. De Britten moesten daardoor opgeven.

Het was de eerste zege van Seinen en Jille op het Dutch Open. De laatste Nederlandse zege in het vrouwendubbel dateerde van 2014, toen Selena Piek en Eefje Muskens de titel pakten.

De individuele titels van het Dutch Open gingen naar de Fransman Christo Popov en Wen Chi Hsu uit Taiwan.