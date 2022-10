Braspennincx en Van der Peet naar kwartfinales keirin op WK baan

Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet hebben bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in haar heat.

Van der Peet eindigde op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines als vierde in haar heat, maar slaagde er via de herkansingen alsnog in de kwartfinales te bereiken.

Bij keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst. Net als in de eerste ronde plaatsten in de herkansingen de beste twee rensters per heat zich voor de kwartfinales, die vanaf 14.15 uur worden verreden.

Later op de middag volgen de halve finales en de finale.