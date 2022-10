Brons voor Van der Peet in finale keirin op WK baanwielrennen

Steffie van der Peet heeft bij de WK baanwielrennen in Frankrijk het brons veroverd op het onderdeel keirin. De Duitse Lea Sophie Friedrich was net als vorig jaar de beste, voor de Japanse Mina Sato die een jaar geleden in Roubaix ook al het zilver pakte.

Van der Peet werd na een fotofinish als derde geklasseerd voor de Fran├žaise Mathilde Gros. Shanne Braspennincx, de regerend olympisch kampioene op het onderdeel, werd zesde op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Bij keirin rijden zes rensters in de baan die na zes rondes sprinten om de winst.

Van der Peet, 23 jaar en geboren Haagse, had een dag beleefd waarin het alle kanten op ging. In de eerste ronde werd ze verwezen naar de herkansingen. “Dat was een wake-upcall”, vertelde ze. “Vanaf de herkansingen voelde het goed en namen de zenuwen steeds meer af. En ik wist: als je in de finale zit, kan er van alles gebeuren.”

Achterin gestart snelde ze naar voren om in het wiel van Friedrich te belanden. “Ik dacht alleen maar: volgen, volgen. En wie weet: alles kan in keirin. Ik heb geleerd dat je een wedstrijd in moet gaan om te winnen. Als je er zo niet instapt, komt er niets van terecht.”

Het individuele succes verzachtte de pijn van de gemiste bronzen medaille op de teamsprint op de openingsdag. Van der Peet moest daarin in de troostfinale onverwacht toch starten omdat niet Hetty van de Wouw maar zij op de startlijst stond, een administratief foutje van de begeleiding. “Een heel lastig moment, voor ons alle vier. Hoe erg het ook is, je hebt dan wel veel aan elkaar. Mooi ook dat Hetty het de volgende dag zo goed deed.” Van de Wouw opende het sprinttoernooi in de kwalificaties met een nationaal record op de 200 meter met vliegende start en strandde pas in de kwartfinales.

“De dag na die teamsprint was zwaar voor mij. Ik heb het mezelf ook toegestaan om me rot te voelen. Maar daarna ben ik naar vandaag toe gaan leven. We zijn waarschijnlijk op de teamsprint het brons misgelopen, dat heb ik vandaag een beetje goedgemaakt.”