Hengeveld vijfde op puntenkoers bij WK baanwielrennen

Baanwielrenster Daniek Hengeveld is op de WK in Frankrijk als vijfde geëindigd op de puntenkoers. Het was voor de pas 19-jarige renster uit Nootdorp het derde optreden op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder werd ze negende op de individuele achtervolging en met haar collega’s vijfde op de ploegachtervolging.

De titel ging naar de Britse Neah Evans, die uitkwam op 60 punten. De Deense Julie Leth (53 punten) werd tweede. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente, de wereldkampioene op het omnium, die 51 punten pakte. Hengeveld haalde er 46. De Belgische titelverdediger Lotte Kopecky eindigde als vierde. Op de puntenkoers rijden de vrouwen honderd rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten.

Hengeveld noemde haar deelname aan de puntenkoers een “bonus”, nadat ze de dagen ervoor zowel met de ploeg (twee keer) als individueel aan het achtervolgen was geweest. “Ik ben blij met de kans die ik kreeg. Ik voelde weinig druk en dacht: ik doe maar wat. Het was een beetje spelen.”

Richting de Olympische Spelen van Parijs, over ruim anderhalf jaar op dezelfde piste, is met name de ploegachtervolging een ambitieus project. “Podium daar zou heel vet zijn, we waren hier 7 seconden sneller dan ooit.” Op de weg rijdt Hengeveld komend jaar voor Team DSM.