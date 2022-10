NOC*NSF gaat budgetten koppelen aan integriteitsplan

Sportkoepel NOC*NSF gaat de topsportbudgetten koppelen aan een integriteitsplan, waarin de bonden duidelijk moeten maken op welke wijze ze garant staan voor een optimale topsportomgeving. Volgens NOC*NSF moeten de bonden nadrukkelijker aan de slag met de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.

“Een onderdeel om een goed fundament neer te leggen, is de financiering van topsport koppelen aan integriteitsplannen. Daar zetten we volgend jaar de eerste stap in”, zei technisch directeur AndrĂ© Cats tegen de NOS.

“Voor de topsportprogramma’s in Nederland is het belangrijk dat het fundament op orde is. Om dat fundament op orde te krijgen, gaan we een aantal instrumenten verplicht stellen.”

Diverse sportbonden kregen de afgelopen jaren te maken met grensoverschrijdend gedrag, waarbij de turnbond het het zwaarst te verduren kreeg. Ook bij onder meer de triatlonbond, hockeybond en Atletiekunie klonken geluiden dat de cultuur niet deugde.

“In een topsportprogramma moet je een aantal zaken voor elkaar hebben. Een heel eenvoudige is: iedere coach, en dat geldt ook voor de breedtesport, moet een VOG (een verklaring omtrent het gedrag) hebben”, aldus Cats. “Verder een goede evaluatie met de sporters, jaarlijks na een WK. Met een aantal expliciete vragen, zoals ‘voel je je gerespecteerd?’ en ‘hoe is de teamspirit?'”