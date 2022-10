Russische tennisser Roeblev pakt in Gijon vierde titel dit jaar

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft in Gijon zijn vierde ATP-titel van dit jaar veroverd. De nummer 9 van de wereld versloeg de Amerikaan Sebastian Korda in de finale op het Spaanse hardcourt in twee sets: 6-2 6-3. Roeblev won dit seizoen ook al de toernooien van Marseille, Dubai en Belgrado en is hard op weg naar deelname aan de ATP Finals van volgende maand in Turijn.

De 24-jarige Rus bracht zijn totale aantal toernooizeges op twaalf. Vorig jaar was hij de beste in Rotterdam. De 22-jarige Korda blijft staan op één ATP-titel, vorig jaar veroverd in Parma.

In Antwerpen bereikte Tim van Rijthoven de tweede en laatste ronde van de kwalificaties. De Nederlander versloeg Denis Jevsejev uit Kazachstan in twee sets: 6-3 7-6 (8). Van Rijthoven gaat nu met de Oostenrijker Alexander Erler strijden om een plek in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn daarvoor rechtstreeks geplaatst. Van de Zandschulp, als zevende geplaatst op het Belgische ATP-toernooi in de Lotto Arena, treft in de eerste ronde een qualifier. Griekspoor werd bij de loting gekoppeld aan de Brit Daniel Evans, de nummer 5 van de plaatsingslijst.