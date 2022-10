Michael van Gerwen is er op de Gibraltar Darts Trophy net niet in geslaagd de finale te bereiken. Hij gaf tegen de Australiër Damon Heta, de nummer 19 van de wereld, een voorsprong van 6-4 in legs uit handen en verloor met 7-6.

Vorige week was Van Gerwen (33) nog de beste op de World Grand Prix. Hij had eerder op zondag gewonnen van de Portugees José de Sousa en Nathan Aspinall uit Engeland.

Heta neemt het in de finale op tegen de Schot Peter Wright.