Handbalsters Housheer, Van Kreij, Vollebregt en Wolfs naar EK

Bondscoach Per Johansson heeft zijn selectie van de Nederlandse handbalsters voor het EK in Noord-Macedonië compleet gemaakt. De Zweedse oefenmeester heeft Dione Housheer, Harma van Kreij, Kelly Vollebregt en Pipy Wolfs ook opgenomen in zijn keurkorps voor de titelstrijd die van 4 tot en met 20 november wordt afgewerkt.

Johansson maakte eerder al de namen van veertien internationals bekend. Vanwege een aantal blessures wilde hij nog even wachten met de laatste vier speelsters. Housheer en Van Kreij bleken uiteindelijk op tijd fit.

De Nederlandse handbalsters zijn bij het EK in Noord-Macedonië ingedeeld in groep C met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Johansson speelt alle poulewedstrijden in Skopje in Noord-Macedonië. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. Daarin komen groep C en D bij elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. Nederland speelt op 5 november de eerste wedstrijd tegen Roemenië.