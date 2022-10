Iraanse sportklimster komt in actie zonder ‘verplichte’ hoofddoek

De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi heeft tijdens de finale van de Aziatische kampioenschappen voor opschudding gezorgd door zonder hoofddoek mee te doen. Volgens waarnemers moet de actie gezien worden als een teken van solidariteit met de huidige protesten tegen de in Iran verplichte hoofddoek.

Iraanse vrouwen moeten in het openbaar hoofddoeken dragen om hun haar te verbergen. De wet is ook van toepassing bij sportwedstrijden. Op sociale media werd Rekabi geprezen door IraniĆ«rs. “We zijn trots op je”, viel onder meer te lezen.

Het optreden van Rekabi was de officiĆ«le Iraanse media evenmin ontgaan. “Het is afwachten hoe het ministerie van Sport op deze actie zal reageren”, aldus de regeringsgezinde krant Hamshahri maandag.

De 33-jarige Rekabi eindigde op de vierde plaats in Seoul. Sportklimmen debuteerde vorig jaar in Tokio op de Olympische Spelen. Over twee jaar staat het weer op het programma bij de Spelen van Parijs.