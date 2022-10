Met transfer op zak wint wielrenner Bax etappe in Langkawi

Een dag nadat zijn transfer naar UAE Team Emirates bekend was gemaakt, heeft wielrenner Sjoerd Bax de zevende etappe in de Ronde van Langkawi gewonnen. De 26-jarige Nederlander was na een rit over ruim 107 kilometer met start en finish in Kuah de sterkste uit een kopgroep. Het Emirates-team van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar maakte zondag bekend dat Bax na dit seizoen overkomt van Alpecin-Deceuninck.

De Ronde van Langkawi is een achtdaagse etappekoers over de eilandengroep Langkawi, niet ver van Maleisiƫ. De zevende rit zou onder meer over de hoogste berg van Langkawi gaan, maar vanwege aardverschuivingen afgelopen weekeinde besloot de organisatie de route aan te passen. De renners gingen nu over hetzelfde parcours als de slotetappe van dinsdag.

Bax sprong in de finale van de rit naar de twee overgebleven koplopers toe. Op zo’n 8 kilometer van de finish sloot hij vooraan aan en de Nederlander zegevierde vervolgens in de sprint.

“Ik ben in vorm en heb vertrouwen na mijn zege eind vorige maand in de Coppa Agostoni in ItaliĆ«”, zei Bax. “Ik heb in het begin van deze koers veel afgezien vanwege de hitte, maar nu voel ik me prima. Ik heb vandaag op het juiste moment toegeslagen.”