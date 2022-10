Teambaas Brown van McLaren wil zware straf voor Red Bull

Teambaas Zak Brown van McLaren wil dat dat autosportfederatie FIA hard optreedt tegen teams in de Formule 1 die het budgetplafond hebben overtreden. Dat blijkt uit een brief die in het bezit is gekomen van de BBC.

Brown dringt er bij de FIA op aan om overtredende teams niet alleen met een boete te bestraffen. Hij schrijft aan de FIA dat valsspelen veel zwaarder moet worden bestraft. Vorige week maakte de FIA bekend dat Red Bull Racing, de ploeg van wereldkampioen Max Verstappen, in 2021 meer geld heeft uitgegeven dan het toegestane bedrag van 145 miljoen dollar. De FIA heeft nog geen straf uitgesproken voor de overtredingen. Aangezien bij Red Bull een “kleine overschrijding” is aangetroffen, gaat het vermoedelijk om minder dan 5 procent. Bij een dergelijke overschrijding kan de bond een boete opleggen.

“De overschrijding van de uitgaven geeft een groot technisch, sportief en financieel voordeel”, vindt Brown. “Het komt erop neer dat elk team dat te veel heeft uitgegeven een oneerlijk voordeel heeft behaald in de ontwikkeling van de auto’s van het huidige en het volgende jaar. We vinden dat een financiĆ«le sanctie alleen geen passende straf is voor overschrijding van de uitgaven. Er moet ook een sportieve sanctie komen.”

Verstappen veroverde vorige week voor de tweede keer op rij de wereldtitel in de Formule 1.