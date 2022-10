Tennisser Griekspoor ook in Antwerpen snel klaar

Tennisser Tallon Griekspoor is voor de vijfde keer op rij in de eerste ronde van een ATP-toernooi uitgeschakeld. De 26-jarige Nederlander was in Antwerpen niet opgewassen tegen de als vijfde geplaatste Brit Daniel Evans: 6-3 6-4.

De laatste keer dat Griekspoor de eerste ronde van een ATP-toernooi overleefde, was in augustus in Winston-Salem. Vorige maand boekte hij nog wel twee zeges in de Davis Cup. Griekspoor is naar de 68e plaats van de wereldranglijst gezakt. Begin augustus stond hij nog op de 44e plek, vooralsnog zijn hoogste ranking.

Griekspoor was net als Botic van de Zandschulp rechtstreeks geplaatst voor het ATP-toernooi in Belgiƫ. Tim van Rijthoven en Jesper de Jong wisten zich via het kwalificatietoernooi voor de European Open in Antwerpen te plaatsen.