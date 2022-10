Tennisser Griekspoor zakt veertien plaatsen op wereldranglijst

Tennisser Tallon Griekspoor zakt steeds verder weg op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 68e positie, veertien plaatsen lager dan vorige week. Begin augustus stond Griekspoor op de 44e plek, vooralsnog zijn hoogste ranking.

De Noord-Hollander won vorig seizoen in deze periode zes challengertoernooien, waarvan vijf op rij. Griekspoor schoot daardoor de mondiale top 100 in. De Nederlander heeft nu in deze fase van het seizoen heel wat punten te verdedigen. Op zijn laatste vier ATP-toernooien werd Griekspoor echter steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Tussendoor boekte hij wel twee zeges in de Daviscup. De laatste keer dat Griekspoor de eerste ronde van een ATP-toernooi door kwam, was in augustus in Winston-Salem.

Griekspoor doet deze week mee aan het European Open in Antwerpen. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de als vijfde geplaatste Brit Daniel Evans. Botic van de Zandschulp, als zevende geplaatst, treft een qualifier. Van de Zandschulp kwam afgelopen week niet in actie. Hij bleef op de door de Spanjaard Carlos Alcaraz aangevoerde wereldranglijst op plek 34 staan.

Arantxa Rus ging bij de vrouwen van plek 115 naar 114. De Poolse Iga Swiatek verstevigde haar leidende positie met haar achtste toernooizege van dit jaar.