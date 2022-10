Tennisster Swiatek pakt in San Diego achtste titel van dit jaar

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft in San Diego haar achtste toernooizege van dit jaar geboekt. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale op het Amerikaanse hardcourt de Kroatische qualifier Donna Vekic in drie sets: 6-3 3-6 6-0. Swiatek kreeg als beloning niet alleen een glazen trofee, maar ook een surfboard.

“Ik houd van San Diego, morgen ga ik hier genieten van het strand”, zei de 21-jarige Poolse, die tijdens de prijzenuitreiking al iets van haar surfkwaliteiten liet zien. Swiatek boekte tegen Vekic haar 64e zege van dit jaar. Ze verloor pas acht partijen. Swiatek won onder meer Roland Garros en de US Open. Ze gaat eind deze maand als grote favoriete naar de WTA Finals in Fort Worth, Texas.

Op Amerikaanse bodem won de aanvoerster van de wereldranglijst dit jaar 24 partijen en ze verloor slechts één keer. Van de negen WTA-finales die Swiatek dit seizoen speelde, won ze er acht. Alleen een week geleden in Ostrava stapte ze als verliezer van de baan. Swiatek moest het toen afleggen tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië.

Vekic moest zondag eerst nog haar halve finale tegen de Amerikaanse Danielle Collins afmaken. Die partij was zaterdag bij een voorsprong van 4-2 voor Collins in de derde set gestaakt vanwege de regen. De 26-jarige Vekic brak na de hervatting direct terug en pakte de winst in de tiebreak: 6-4 4-6 7-6 (2). De Kroatische steeg dankzij haar prestaties in San Diego van de 77e naar de 47e plaats op de wereldranglijst.