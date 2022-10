Turners Schmidt en De Munck opgenomen in selectie WK turnen

Turner Casimir Schmidt is opgenomen in de Nederlandse selectie die eind oktober meedoet aan de WK turnen in het Britse Liverpool. Schmidt, die afgelopen zaterdag wegens ziekte ontbrak bij de laatste WK-kwalificatie, keert terug op het internationale podium na een enkelblessure. Eerder dit jaar miste hij daardoor de EK turnen in München, waar de Nederlandse mannen met een elfde plek een startbewijs voor de WK afdwongen. Ook Loran de Munck, die in augustus nog EK-zilver won op het onderdeel voltige, behoort tot de ploeg van waarnemend bondscoach Dirk van Meldert.

Naast Schmidt en De Munck behoren ook EK-gangers Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar en Martijn de Veer tot de selectie. Yazz Ramsahai, die in augustus ook in actie kwam bij de EK, is aangewezen als reserveturner.

“Na de succesvolle start kortgeleden bij de EK in München is de WK in Liverpool de volgende stap in de teamvorming naar de WK 2023 in Antwerpen, waar we ons met het team willen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs”, zegt Van Meldert.

De doelstelling voor de Nederlandse turners in Liverpool is het behalen van een plek bij de beste 18 landenteams. De mannen turnen op maandag 31 oktober hun kwalificatiewedstrijd en turnen in de vierde subdivisie.

De Nederlandse vrouwenselectie voor de WK turnen, die plaatsvinden van 29 oktober tot en met 6 november, wordt later deze week bekendgemaakt.