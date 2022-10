Van de Zandschulp verliest in twee sets van Zwitserse qualifier

Botic van de Zandschulp heeft in de openingsronde van het ATP-toernooi van Antwerpen een nederlaag geleden tegen de Zwitserse qualifier Dominic Stricker, de nummer 136 van de wereld. Het werd 6-2 6-4. Van de Zandschulp was als zevende geplaatst op het indoortoernooi.

Van de Zandschulp (26) had op het centercourt van de Lotto Arena weinig in te brengen tegen de 20-jarige Stricker, die in Antwerpen al twee kwalificatiewedstrijden had weten te winnen. Na een uur en 28 minuten was de partij voorbij.

Volgende week komt Van de Zandschulp in actie in Basel, waarna hij zijn individuele seizoen afsluit op het masterstoernooi van Parijs. Daarna doet hij met Oranje nog mee aan de Daviscup Finals in Malaga.

In Antwerpen deden vier Nederlanders mee en die verloren allemaal in de openingsronde. Tallon Griekspoor werd maandag al uitgeschakeld en dinsdag leden ook Jesper de Jong en Tim van Rijthoven een nederlaag.