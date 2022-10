Kramer krijgt olympische oeuvreprijs wegens verdiensten op Spelen

Sven Kramer heeft in Seoul een prestigieuze olympische onderscheiding in ontvangst genomen. De voormalig schaatser, viervoudig olympisch kampioen, kreeg de zogenoemde ‘Outstanding Sporting Career Award’ vanwege zijn prestaties op de Olympische Winterspelen.

“Ik ben vereerd dat ik vandaag de ‘Outstanding Sporting Career Award’ heb ontvangen vanuit de olympische beweging. Het is een mooie waardering voor mijn olympische carrière die in 2006 begon in Turijn en eindigde in Beijing 2022. Het was een reis met veel hoogte- maar ook dieptepunten die mij gemaakt hebben tot wie ik nu ben”, aldus de 36-jarige Kramer, die werd geëerd door de Associatie van Nationale Olympische Comités (ANOC).

Kramer werd in 2010 in Vancouver olympisch kampioen op de 5000 meter, net zoals in 2014 in Sotsji en in 2018 in Pyeongchang. In 2014 werd hij in Sotsji ook kampioen op de ploegachtervolging. Ook won hij op de Winterspelen twee keer zilver en drie keer brons.

De awards van ANOC hebben betrekking op de prestaties op de laatste editie van de Olympische Spelen. Een uitzondering daarop is de ‘Outstanding Sporting Career Award’, omdat het een oeuvreprijs is.