Sakkari en Garcia boeken belangrijke zege voor WTA Finals

Tennissters Caroline Garcia en Maria Sakkari hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om een ticket voor de WTA Finals. Beiden verzekerden zich van een plek in de derde ronde van het WTA-toernooi van Guadalajara in Mexico.

Garcia, als zesde geplaatst op het hardcourttoernooi, knokte zich in drie sets langs de Canadese Rebecca Marino. Na 2 uur en 31 minuten werd het 6-7 (2) 6-3 7-6 (5) voor de Française. De als vierde geplaatste Sakkari uit Griekenland was op haar beurt met 6-4 6-4 te sterk voor Marta Kostjoek uit Oekraïne.

Drie van de acht tickets voor de WTA Finals zijn vergeven. Garcia staat zesde op de jaarranglijst, Sakkari tiende. Het toernooi van Guadalajara is het laatste grote evenement waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat op 31 oktober begint in het Amerikaanse Fort Worth.

De jonge Coco Gauff (18) uit de Verenigde Staten staat vierde op de jaarranglijst, Aryna Sabalenka uit Belarus vijfde. De Poolse Iga Swiatek, de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Jessica Pegula zijn al zeker van plaatsing voor de WTA Finals.