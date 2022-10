Sprinter Gaviria verlaat UAE Emirates voor Movistar

Wielrenner Fernando Gaviria verlaat UAE Emirates voor Movistar. De Colombiaanse sprinter heeft zijn handtekening onder een contract voor een seizoen gezet.

De 28-jarige Gaviria was toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik sluit aan bij een zeer prestigieuze ploeg, die tot nu toe erg gericht was op klimmers”, vertelt hij. “Het vertrouwen in mij als sprinter geeft mij extra motivatie om een ploeg van deze omvang te vertegenwoordigen. Ik ga knokken voor overwinningen.”

Gaviria fietste sinds 2019 voor UAE Emirates. Hij was daar niet zo succesvol als daarvoor bij Quick-Step, waar hij twee etappes in de Tour de France won en vier ritten van de Ronde van Italië op zijn naam schreef.

Gaviria won dit seizoen twee ritten in de Ronde van Oman. Movistar kondigde eerder op woensdag al de komst van Iván Romeo en Ruben Guerreiro aan.