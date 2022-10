Thorsdottir naar WK turnen in Liverpool

Turnster Eythora Thorsdottir is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de Nederlandse selectie die eind oktober meedoet aan de WK turnen in het Britse Liverpool. Thorsdottir, die in Rotterdam de twee WK-kwalificaties had gewonnen, keert in Liverpool terug op het internationale podium.

De 24-jarige turnde bij de Olympische Spelen voor het laatst op een internationaal toernooi. Thorsdottir besloot een halfjaar geleden om na een lange pauze weer terug te keren.

Ook EK-gangers Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanna Veerman zijn opgenomen in de WK-ploeg. Laatstgenoemde liep tijdens het laatste kwalificatiemoment een blessure op aan haar rechterenkel, maar lijkt fit genoeg voor de wereldtitelstrijd. Naast het viertal is ook Eve de Ruiter geselecteerd, die bij de WK haar debuut maakt.

Casey-Jane Meuleman is aangewezen als eerste reserve. Shadé van Oorschot is de tweede, niet-meereizende, reserve.”Dit kampioenschap is de eerste belangrijke mondiale graadmeter in deze olympische cyclus”, zegt bondscoach Jeroen Jacobs. “In Liverpool zal duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen en welke vervolgstappen er gezet moeten worden richting de WK 2023 in Antwerpen, waar we ons met het team willen kwalificeren voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs.”

Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams. De Nederlandse turnsters komen op 30 oktober voor het eerst in actie tijdens de kwalificaties.

Bij de mannen maakte waarnemend bondscoach Dirk van Meldert zijn selectie eerder al bekend. Die bestaat uit Casimir Schmidt, Loran de Munck, Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar en Martijn de Veer. Yazz Ramsahai is aangewezen als reserve. De mannen gaan voor een plek bij de top 18.

De WK turnen vinden van 29 oktober tot en met 6 november plaats in Liverpool.