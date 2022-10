Atletiekunie: geen grondslag dopingbeschuldiging Van Commenée

De Atletiekunie heeft geconcludeerd dat er “geen fundamentele grondslag” is voor de beschuldigingen aan het adres voormalig hoofdcoach Charles van Commenée met betrekking tot doping. NRC en Trouw suggereerden eerder deze maand in een artikel dat Van Commenée heeft aangezet tot het gebruik van schildkliermedicijn Thyrax, een middel dat prestatiebevorderend zou zijn, al is dat wetenschappelijk nooit bewezen.

“Nader onderzoek door de Atletiekunie, in afstemming met de Dopingautoriteit, heeft uitgewezen dat iedere fundamentele grondslag voor een dergelijke beschuldiging ontbreekt”, aldus de atletiekbond in een verklaring.

“De Atletiekunie wil benadrukken dat voormalig hoofdcoach Van Commenée op het gebied van dopingregelgeving integer heeft gehandeld, er nooit dopingsignalen of -meldingen in relatie tot zijn persoon zijn binnengekomen en dat de ‘geciteerde’ atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave. Het stelt de sport met alle stakeholders en specifiek de atleten en hun geweldige prestaties onterecht in een negatieve context.”

De Atletiekunie zegt hard te werken aan “een toekomstbestendig prestatief topsportklimaat”. “Iedere atleet die door omgangsvormen wordt beschadigd, is er één te veel. De aan de Atletiekunie verbonden coaches en atleten worden hierbij ondersteund door externe deskundigen, met als doel een transparante omgeving te creëren waarin ieder individu zich persoonlijk kan en mag ontwikkelen, fatsoenlijke en maatschappelijke omgangsnormen de basis vormen én waarin we elkaar kunnen en mogen aanspreken”, aldus de bond.

Afgelopen weekend maakte NOC*NSF bekend de topsportbudgetten te gaan koppelen aan een integriteitsplan, waarin de bonden duidelijk moeten maken op welke wijze ze garant staan voor een optimale topsportomgeving. Volgens NOC*NSF moeten de bonden nadrukkelijker aan de slag met de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.

Vorige week distantieerden toppers uit de Nederlandse atletiekwereld, onder wie Sifan Hassan en Femke Bol, zich van het beeld dat begin deze maand is geschetst van de cultuur binnen de Atletiekunie. Er zou volgens NRC en Trouw sprake zijn geweest van een verstoord topsportklimaat onder het bewind van technisch directeur Ad Roskam en Van Commenée.

Laatstgenoemde besloot een kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. De 26-jarige Van Diepen heeft in interviews gezegd dat Van Commenée in een gesprek met hem en Thijmen Kupers de atleten zou hebben aangezet tot het gebruik van het schildkliermedicijn.