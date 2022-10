Basketballers Phoenix Suns beginnen NBA-seizoen met inhaalrace

De basketballers van Phoenix Suns hebben het nieuwe seizoen in de NBA ingeluid met een fraaie inhaalrace. De Suns maakten thuis tegen Dallas Mavericks een achterstand van 22 punten ongedaan en wonnen alsnog met 107-105. In het derde kwart stonden de Suns met 67-45 achter.

Damion Lee besliste het duel met nog 9,7 seconden op de klok, toen het 105-105 stond. In de laatste tellen deed Luka Doncic, de sterspeler van de Mavericks, nog vergeefs een poging om er met een driepunter 108-107 voor zijn ploeg van te maken. Hij had met een halve minuut te spelen de score, met vijf punten op een rij, nog op 105-105 gebracht.

Doncic begon het seizoen met 35 punten en daarmee was hij de topschutter van de avond. Devin Booker nam namens de thuisploeg 28 punten voor zijn rekening. “Of we nou met 30 punten verschil winnen of verliezen, we hebben sowieso nog 81 duels te gaan”, bleef Booker nuchter.

“Ik weet niet of de openingswedstrijd een extra stimulans was, maar het was gewoon een van de 82 wedstrijden. Maar soms kunnen we ons, naarmate het seizoen vordert, niet eens meer herinneren tegen wie we zijn begonnen”, zei coach Jason Kidd van de Mavericks. “Het is onze taak om dit seizoen een manier te vinden om uitwedstrijden te winnen, met een ander team dan vorig jaar. We zijn elkaar nog steeds aan het leren kennen.”

De Suns en de Mavericks troffen elkaar vorig seizoen in de halve finales van de Western Conference. Toen wonnen de Mavericks, die uiteindelijk in de eindstrijd van de Western Conference verloren van Golden State Warriors.