Bokser Fury verdedigt begin december in stadion Spurs wereldtitel

Tyson Fury gaat begin december in Londen zijn wereldtitel bij de WBC-zwaargewichten verdedigen. Hij neemt het op 3 december in het Tottenham Hotspur Stadium op tegen Derek Chisora.

Voor de 34-jarige Fury wordt het zijn eerste gevecht sinds april, toen hij op Wembley te sterk was voor Dillian Whyte. De vier jaar oudere Chisor stond in juli voor het laatst in de ring.

Van de 33 professionele gevechten in zijn carrière won Fury er 32. Alleen de ontmoeting met de Amerikaan Deontay Wilder eindigde onbeslist. Fury heeft Chisora twee keer verslagen, in 2011 en 2014.