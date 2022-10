Cricketers lijden tegen Sri Lanka eerste nederlaag op WK T20

De Nederlandse cricketers hebben op het WK T20 in Australië voor het eerst verloren. Sri Lanka was in Geelong in de laatste groepswedstrijd te sterk voor Oranje. Sri Lanka maakte 162 runs, Nederland kwam niet verder dan een totaal van 146 runs.

Nederland had eerder in Australië wel gewonnen van de Verenigde Arabische Emiraten en Namibië. Omdat Namibië wel van Sri Lanka wist te winnen, kan Nederland toch nog derde worden in de groep. De nummers 1 en 2 van de poule gaan naar de volgende ronde van het WK. Bij de Super 12 stromen ook de beste acht landen van het vorige WK in.