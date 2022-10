Formule 1-team Haas kondigt nieuwe sponsor aan

Het Formule 1-team van Haas krijgt een nieuwe sponsor. Het gaat om het bedrijf MoneyGram International. De deal gaat volgend jaar in en heeft een looptijd van meerdere seizoenen.

Per 2023 gaat de formatie dan ook door het leven als MoneyGram Haas F1 Team. De auto’s zullen er als gevolg daarvan ook anders gaan uitzien. “We zijn er bijzonder trots op dat we met dit bedrijf een samenwerking beginnen als nieuwe titelsponsor”, zei de oprichter van de renstal, Gene Haas.

In elk geval rijdt de Deen Kevin Magnussen volgend seizoen voor Haas. Het is nog onduidelijk of de Duitser Mick Schumacher een nieuw contract krijgt. Er gaan geruchten dat hij wordt vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg.