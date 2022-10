Hoolwerf uitgeroepen tot beste marathonschaatser van vorig jaar

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Evert Hoolwerf uitgeroepen tot beste marathonschaatser van het afgelopen seizoen. De 27-jarige schaatser van Team Reggeborgh kreeg donderdag de prijs uitgereikt tijdens de ploegpresentatie voor aanvang van het nieuwe seizoen in Rijssen.

“Vorig seizoen hadden we misschien een minder jaar als ploeg, maar dat kwam mogelijk door minder trainen vanwege corona. Ik was degene die het vaak mocht afmaken, maar deze is niet alleen voor mij maar voor de hele ploeg”, zei Hoolwerf.

Hij kreeg het bijbehorende bronzen beeld uitgereikt door Willem Hut. “Je krijgt deze prijs als je hebt laten zien dat je kan winnen, op natuur- en kunstijs, en je klassementen kan winnen. Evert voldoet aan al deze criteria”, aldus de competitieleider marathon van de KNSB.