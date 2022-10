Motorcoureur Veijer ziet harde werk beloond met debuut in Moto-3

Motorcoureur Collin Veijer ziet naar eigen zeggen zijn harde werken beloond worden met zijn debuut volgend seizoen in de Moto-3 klasse. Veijer, die dit jaar uitkomt in de zogenoemde Red Bull Rookies Cup, gaat rijden voor de ploeg van Husqvarna Motorcycles.

“Ik ben erg blij om volgend jaar in het Moto-3 kampioenschap te rijden”, schrijft de 17-jarige Veijer op Instagram. “Sinds mijn achtste hebben we vanuit Nederland in Italiaanse en Spaanse kampioenschappen gereden om sterke concurrentie te vinden en mezelf continu te verbeteren. Het voelt zo goed om nu naar het volgende niveau en het volgende doel te gaan”, meldt hij.

Namens Nederland rijden Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in de Moto-2.